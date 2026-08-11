Bolívar x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (11/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Hernando Siles, em La Paz e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo
Disney+ exibe a partida entre Bolívar e São Paulo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Bolívar x São Paulo
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 11/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Hernando Siles, La Paz
- Transmissão: Disney+
- Rodada: Oitavas de final
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.