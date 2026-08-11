Bolívar x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Bolívar e São Paulo

Bolívar x São Paulo — Copa Sul-Americana, em 11/08/2026 às 21h30.

Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (11/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Hernando Siles, em La Paz e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo

Disney+ exibe a partida entre Bolívar e São Paulo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Bolívar x São Paulo

Bolívar x São Paulo Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 11/08/2026

11/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Hernando Siles, La Paz

Hernando Siles, La Paz Transmissão: Disney+

Disney+ Rodada: Oitavas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.