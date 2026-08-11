Fluminense x Independiente Rivadavia onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia — Copa Libertadores, em 11/08/2026 às 19h00.

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira (11/08), às 19h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Libertadores. O duelo está marcado para no Maracanã, em Rio de Janeiro e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 11/08/2026

11/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Disney+

Disney+ Rodada: Oitavas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.