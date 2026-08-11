11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente
Tatá Werneck faz 43 anos, ganha homenagem e planeja novo filho

Fluminense x Independiente Rivadavia onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Fluminense e Independiente Rivadavia

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fluminense x Independiente Rivadavia onde assistir
Fluminense x Independiente Rivadavia — Copa Libertadores, em 11/08/2026 às 19h00.

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira (11/08), às 19h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Libertadores. O duelo está marcado para no Maracanã, em Rio de Janeiro e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Fluminense x Independiente Rivadavia
  • Campeonato: Copa Libertadores
  • Data: 11/08/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Disney+
  • Rodada: Oitavas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.