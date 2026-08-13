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Bruno Henrique critica VAR após falta em Cruzeiro x Flamengo

Atacante reclamou de falta dura não revisada e passará por exames no tornozelo no Rio.

Por Redação ContilNet
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Bruno Henrique critica VAR após falta em Cruzeiro x Flamengo
Reprodução / X

Atacante sofreu falta de Matheus Henrique no Mineirão, reclamou de fortes dores no ligamento do tornozelo e fará exames de imagem no Rio de Janeiro.

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, manifestou forte indignação com a equipe de arbitragem após o empate por 1 x 1 diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O atleta foi atingido por um carrinho do meio-campista Matheus Henrique no primeiro tempo, lance em que a arbitragem aplicou apenas o cartão amarelo sem revisão no monitor do VAR.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o camisa 27 demonstrou grande preocupação com as dores decorrentes do impacto.

“Vou ser avaliado de novo no Rio. Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado para revisar. O juiz falou que foi uma entrada normal e o prejudicado estou eu agora”, disparou o atacante Bruno Henrique em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Defesa de Matheus Henrique e cenário para a partida de volta

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, o lance teve repercussão direta em ambos os elencos:

  • Defesa do Meia: Na zona mista, Matheus Henrique admitiu ter ficado com receio de ser expulso, afirmando que o árbitro interpretou o toque como de raspão e sem intensidade excessiva.

  • Suspensão Confirmada: Por ter recebido o cartão amarelo e estar pendurado, Matheus Henrique desfalcará o Cruzeiro no jogo decisivo.

  • Avaliação Médica: Bruno Henrique será submetido a exames de imagem na capital fluminense para diagnosticar a gravidade do edema no tornozelo.

  • Decisão no Maracanã: A vaga para as quartas de final será definida na próxima quarta-feira (19/8), às 21h30, no Estádio do Maracanã.

O que Bruno Henrique disse sobre a atuação do VAR em Cruzeiro x Flamengo?

O atacante criticou a ausência de revisão do VAR após sofrer uma entrada dura no tornozelo, reclamando que o juiz considerou o lance normal enquanto ele permaneceu com dores.

Matheus Henrique poderá jogar a partida de volta no Maracanã?

Não. Embora tenha evitado o cartão vermelho direto, o meia recebeu o cartão amarelo, estava pendurado e cumprirá suspensão automática no Rio de Janeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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