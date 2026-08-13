Corinthians tenta quebrar tabu de 14 anos sem gol fora no mata-mata

Último gol do Timão como visitante em fases eliminatórias foi marcado por Romarinho na final de 2012

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Último gol do Timão como visitante em fases eliminatórias foi anotado por Romarinho no empate por 1 x 1 contra o Boca Juniors na final de 2012.

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (13/8), na Argentina, para enfrentar o Rosario Central pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores com um importante desafio estatístico pela frente. O clube paulista tenta quebrar um incômodo tabu de 14 anos sem balançar as redes adversárias em partidas mata-mata como visitante na competição.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Gabriel Lima para o portal METRÓPOLES, o último tento fora de casa em fases decisivas ocorreu na histórica decisão de 2012 contra o Boca Juniors.

“Naquela oportunidade, o atacante Romarinho marcou o gol do empate em 1 x 1 na Bombonera. Desde então, o Corinthians realizou seis jogos de mata-mata como visitante sem anotar nenhum gol”, destacou o repórter Gabriel Lima em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Retrospecto dos confrontos e classificação na fase de grupos

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriel Lima no METRÓPOLES, a sequência sem gols longe de seus domínios inclui partidas na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Chile:

Seca de Seis Jogos: Desde a final de 2012, o Timão enfrentou Boca Juniors (duas vezes), Guaraní-PAR, Nacional-URU, Colo-Colo e Flamengo como visitante em eliminatórias, somando quatro reveses e dois empates sem gols.

Campanha Atual: O elenco alvinegro garantiu a vaga nas oitavas de final após liderar o Grupo E da competição, superando equipes como Peñarol, Platense e Santa Fe.

Palco da Partida: O primeiro duelo das oitavas ocorre no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, às 19h30.

Ajustes de Elenco: A comissão técnica confia na força do setor ofensivo para construir um bom resultado antes da partida decisiva de volta na Neo Química Arena.

Quando foi o último gol do Corinthians como visitante em mata-mata de Libertadores?

O último gol foi marcado pelo atacante Romarinho no dia 27 de junho de 2012, no empate por 1 x 1 contra o Boca Juniors na Bombonera, no jogo de ida da final.

Quantos jogos o Corinthians fez fora de casa em mata-mata da Libertadores desde 2012?

O clube realizou seis partidas eliminatórias como visitante desde então, acumulando quatro derrotas e dois empates em 0 x 0 sem balançar as redes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet