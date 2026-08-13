Corinthians encara invencibilidade do Rosario Central na Argentina tentando voltar a marcar em mata-mata.

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Sem contar com atacantes titulares, Timão visita o forte Rosario Central, liderado por Di María, buscando voltar a marcar em eliminatórias da competição.

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (13/8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, para enfrentar o Rosario Central pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Além da pressão do ambiente hostil, o Alvinegro precisa quebrar um longo jejum sem balançar as redes em fases eliminatórias do torneio continental.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, a última vez que o clube paulista marcou um gol em qualquer jogo de mata-mata de Libertadores foi em agosto de 2018.

“Naquele ano, Jadson e Roger marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, na Neo Química Arena. Desde então, a equipe passou em branco em partidas desta fase da competição”, destacou o repórter Jonatas Pacheco em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Desfalques ofensivos, força do Rosario Central e cotações das apostas

Conforme detalhado pela cobertura de Jonatas Pacheco no METRÓPOLES, os dois clubes chegam para o confronto em cenários de alta exigência:

Desfalques no Ataque: Sem poder contar com Yuri Alberto, lesionado, nem com Memphis Depay, o setor ofensivo corintiano aposta no bom momento do centroavante Pedro Raul.

Poder Mandante: O Rosario Central ostenta um retrospecto expressivo em casa na temporada, acumulando dez vitórias e quatro empates em 16 jogos no Gigante de Arroyito.

Liderança de Di María: Campeão do mundo com a seleção argentina, o meia-atacante Ángel Di María é o principal pilar dos Canallas , somando sete gols em 25 partidas no ano.

Favoritismo da Vaga: Apesar de o Rosario Central figurar como favorito para o jogo de ida, as cotações apontam vantagem para o Corinthians garantir a classificação ao decidir na Neo Química Arena.

Qual foi o último gol marcado pelo Corinthians em mata-mata de Libertadores?

O último gol ocorreu no dia 29 de agosto de 2018, marcado por Roger na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, na Neo Química Arena.

Onde assistir à partida entre Rosario Central e Corinthians?

O jogo de ida das oitavas de final da Libertadores terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal ESPN e via plataforma de streaming no Disney+.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet