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Cienciano x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Cienciano e Botafogo

Por ContilNet Esportes
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Cienciano x Botafogo onde assistir
Cienciano x Botafogo — Copa Sul-Americana, em 13/08/2026 às 21h30.

O confronto entre Cienciano e Botafogo movimenta Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13/08). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Garcilaso de la Vega, em Cusco, com expectativa de um jogo disputado.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo

Paramount+ exibe a partida entre Cienciano e Botafogo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Cienciano x Botafogo
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 13/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Garcilaso de la Vega, Cusco
  • Transmissão: Paramount+
  • Fase: Oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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