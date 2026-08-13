Cienciano x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Cienciano e Botafogo

Cienciano x Botafogo — Copa Sul-Americana, em 13/08/2026 às 21h30.

O confronto entre Cienciano e Botafogo movimenta Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13/08). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Garcilaso de la Vega, em Cusco, com expectativa de um jogo disputado.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo

Paramount+ exibe a partida entre Cienciano e Botafogo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Cienciano x Botafogo

Cienciano x Botafogo Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 13/08/2026

13/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Garcilaso de la Vega, Cusco

Garcilaso de la Vega, Cusco Transmissão: Paramount+

Paramount+ Fase: Oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.