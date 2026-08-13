Cienciano x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Cienciano e Botafogo movimenta Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13/08). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Garcilaso de la Vega, em Cusco, com expectativa de um jogo disputado.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo
Paramount+ exibe a partida entre Cienciano e Botafogo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Cienciano x Botafogo
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 13/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Garcilaso de la Vega, Cusco
- Transmissão: Paramount+
- Fase: Oitavas de final
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.