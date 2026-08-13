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Santos x Club Deportivo Macará onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 19h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Santos x Club Deportivo Macará onde assistir
Santos x Club Deportivo Macará — Copa Sul-Americana, em 13/08/2026 às 19h00.

Santos e Club Deportivo Macará se enfrentam nesta quinta-feira (13/08), às 19h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Vila Belmiro, em Santos e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Santos x Club Deportivo Macará ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Santos x Club Deportivo Macará ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Santos x Club Deportivo Macará
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 13/08/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos
  • Transmissão: Disney+
  • Fase: Oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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