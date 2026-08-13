Santos x Club Deportivo Macará onde assistir: horário e informações do jogo

Santos e Club Deportivo Macará se enfrentam nesta quinta-feira (13/08), às 19h00 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Vila Belmiro, em Santos e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Santos x Club Deportivo Macará ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Santos x Club Deportivo Macará ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Santos x Club Deportivo Macará
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 13/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos
- Transmissão: Disney+
- Fase: Oitavas de final
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.