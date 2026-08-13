Vasco da Gama x Olimpia onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Vasco da Gama e Olimpia movimenta Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13/08). A bola rola às 19h00 (de Brasília), no São Januário, em Rio de Janeiro, com expectativa de um jogo disputado.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Vasco da Gama x Olimpia ao vivo
O jogo entre Vasco da Gama e Olimpia terá transmissão por Paramount+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Olimpia
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 13/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: Paramount+
- Fase: Oitavas de final
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.