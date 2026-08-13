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Vasco da Gama x Olimpia onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Olimpia

Por ContilNet Esportes
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Vasco da Gama x Olimpia onde assistir
Vasco da Gama x Olimpia — Copa Sul-Americana, em 13/08/2026 às 19h00.

O confronto entre Vasco da Gama e Olimpia movimenta Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13/08). A bola rola às 19h00 (de Brasília), no São Januário, em Rio de Janeiro, com expectativa de um jogo disputado.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Vasco da Gama x Olimpia ao vivo

O jogo entre Vasco da Gama e Olimpia terá transmissão por Paramount+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vasco da Gama x Olimpia
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 13/08/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasília)
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Paramount+
  • Fase: Oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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