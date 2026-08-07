Com lesão no joelho, John Kennedy desfalca Fluminense na Libertadores

Atacante teve entorse no joelho direito e virou desfalque na Libertadores e no Brasileirão.

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Artilheiro tricolor na temporada sofreu uma entorse na partida contra o Vasco e precisará de até 10 dias para passar por exames conclusivos.

O atacante John Kennedy será ausência nas próximas partidas do Fluminense após sofrer uma entorse no joelho direito durante a derrota por 3 x 1 para o Vasco, válida pela Copa do Brasil, realizada no Maracanã.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, o local atingido apresenta inchaço, o que exige um período de cerca de 10 dias para que os exames médicos possam determinar a gravidade exata da lesão.

“Com isso, John Kennedy está fora dos próximos compromissos do Fluminense, incluindo o clássico contra o Botafogo e o jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores diante do Independiente Rivadavia”, destacou o repórter Cleverton Silva na matéria do METRÓPOLES.

Números da temporada e jogos afetados

Conforme detalhado pela cobertura de Cleverton Silva no METRÓPOLES, a ausência do camisa 9 representa uma baixa significativa para o setor ofensivo do Tricolor carioca:

Artilharia do Ano: John Kennedy é o principal goleador do clube em 2026, somando 15 gols anotados em 38 partidas disputadas.

Clássico Visto do DDM: O atacante fica fora do confronto contra o Botafogo neste sábado (8/8), pelo Campeonato Brasileiro.

Mata-Mata Sul-Americano: O jogador também não estará em campo no duelo de ida contra o Independiente Rivadavia, marcado para o dia 11 de agosto, pelas oitavas da Copa Libertadores.

Avaliação Médica: A equipe de saúde do Fluminense aguarda a redução do edema articular para reavaliar a estrutura ligamentar do atleta.

Qual é a lesão de John Kennedy no Fluminense?

O atacante sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Vasco pela Copa do Brasil.

Quais jogos John Kennedy vai perder pelo Fluminense?

John Kennedy está fora do clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão e do jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores contra o Independiente Rivadavia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet