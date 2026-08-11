Clássico mineiro foi definido nas quartas de final de 2026.

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Sorteio realizado pela CBF definiu o duelo nas quartas de final da edição de 2026; Raposa levou a melhor em duas oportunidades, enquanto o Galo avançou em uma.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (11/8) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Entre os duelos sorteados, o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ganha destaque por marcar a quarta vez que as equipes se cruzam na história do mata-mata nacional.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Lucas Espíndola para o portal METRÓPOLES, o Cruzeiro detém a vantagem no retrospecto da competição, tendo eliminado o rival em duas ocasiões anteriores.

“O histórico no torneio registra duelos na final de 2014, além das quartas de final em 2019 e 2025, com duas classificações da Raposa e uma do Galo”, destacou o repórter Lucas Espíndola no METRÓPOLES.

Retrospecto das edições anteriores e datas da CBF

Conforme detalhado pela cobertura de Lucas Espíndola no METRÓPOLES, os três encontros anteriores na competição ficaram marcados por disputas intensas:

Final de 2014: O Atlético-MG sagrou-se campeão ao superar o Cruzeiro nas duas partidas da decisão, vencendo por 2 x 0 e 1 x 0 para erguer o troféu pela primeira vez.

Quartas de 2019: A Raposa conquistou a vaga ao vencer o primeiro confronto por 3 x 0 e administrar a vantagem mesmo com a derrota por 2 x 0 no jogo de volta (3 x 2 no agregado).

Quartas de 2025: No encontro mais recente, o Cruzeiro levou a melhor novamente ao vencer as duas partidas do confronto pelo placar de 2 x 0.

Calendário de 2026: Os jogos de ida das quartas de final ocorrem nos dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta estão agendadas para os dias 2 e 3 de setembro.

Quantas vezes Cruzeiro e Atlético-MG já se enfrentaram na Copa do Brasil?

Com a definição das quartas de final de 2026, os dois clubes se enfrentam pela 4ª vez na história da competição (2014, 2019, 2025 e 2026).

Quais são as datas dos jogos do clássico mineiro nas quartas da Copa do Brasil 2026?

Os jogos de ida ocorrem entre 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputadas nos dias 2 e 3 de setembro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet