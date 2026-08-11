Sorteio definiu clássico paulista nas quartas de final de 2026.

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Onze anos após a final de 2015, rivais paulistas voltam a se cruzar no mata-mata nacional; jogos de ida e volta acontecem entre agosto e setembro.

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil definiu o reencontro entre Palmeiras e Santos na competição nacional. Onze anos após a finalíssima de 2015, quando o Verdão ficou com a taça nas cobranças de pênaltis, os dois clubes paulistas voltam a se enfrentar em partidas de ida e volta valendo uma vaga na semifinal da edição de 2026.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Peres para o portal METRÓPOLES, a definição dos confrontos traz à tona a rivalidade construída ao longo dos anos em partidas decisivas.

“O retrospecto geral do clássico registra 317 partidas, com 139 vitórias do Palmeiras, 98 do Santos e 80 empates”, destacou o repórter Mateus Peres em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Retrospecto no mata-mata e calendário das quartas

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Peres no METRÓPOLES, a história do confronto na competição reúne momentos marcantes:

Decisão de 2015: No último encontro pelo torneio, o Peixe venceu o jogo de ida por 1 x 0, mas o Palmeiras devolveu o placar na volta por 2 x 1 e garantiu o título nos pênaltis por 4 x 3.

Semifinal de 1998: O primeiro duelo entre ambos na competição ocorreu em 1998, com empates por 1 x 1 e 2 x 2 que classificaram o alviverde pelo antigo critério de gol fora de casa.

Equilíbrio em Números: Na Copa do Brasil, são quatro jogos disputados, contabilizando uma vitória para cada lado e dois empates.

Datas dos Jogos: As partidas de ida das quartas de final estão agendadas para a semana de 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta ocorrem na semana de 3 de setembro.

Quando serão os jogos entre Palmeiras e Santos nas quartas da Copa do Brasil?

As partidas de ida estão marcadas para a semana de 26 de agosto, e os jogos de volta ocorrem na semana de 3 de setembro.

Quem venceu a última decisão entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?

Na final de 2015, o Palmeiras sagrou-se campeão ao vencer o Santos nos pênaltis por 4 x 3, após igualdade no placar agregado das duas partidas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet