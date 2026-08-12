Conor McGregor comunica fim de período sóbrio em “apoio” a Brad Pitt

Lutador do UFC usou redes sociais para declarar apoio ao ator após revelação em entrevista.

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Lutador do UFC usou as redes sociais para declarar que voltará a tomar doses de sua própria cerveja após o ator de Hollywood revelar término de sete anos de sobriedade.

O lutador irlandês de MMA Conor McGregor voltou a movimentar as redes sociais ao anunciar o encerramento de seu período sem consumir álcool. A declaração foi feita em tom de apoio ao ator norte-americano Brad Pitt, que revelou publicamente ter voltado a beber.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, as publicações de ambos os astros ocorreram na terça-feira (11/8).

“Decidi tomar algumas doses da Stout mais cremosa do mundo, @forgedirishstout, em apoio ao meu colega de profissão, Brad Pitt! Fique tranquilo, Brad!”, escreveu a estrela do UFC em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Entrevista de Brad Pitt e histórico do lutador

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, as declarações surgiram após uma entrevista de impacto concedida pelo ator de Hollywood:

Revelação de Brad Pitt: Em depoimento à revista Esquire , o ator admitiu que encerrou um jejum alcóolico. “Eu estava sóbrio por sete anos. E, então, voltei a cair à tentação” , afirmou Pitt, ponderando que o consumo atual ocorre de forma moderada.

Marca Própria: A bebida citada por McGregor no anúncio pertence à sua própria linha de cervejas artesanais ( Forged Irish Stout ).

Histórico do Irlandês: O ex-campeão do UFC acumula episódios de pausa no esporte associados a abusos de substâncias.

Retiro Espiritual: Em novembro do ano passado, McGregor havia anunciado estar sóbrio após um tratamento com alucinógenos em um retiro no México, onde declarou ter “encontrado Jesus”.

Por que Conor McGregor anunciou o fim de seu período sóbrio?

O lutador afirmou nas redes sociais que decidiu voltar a beber para apoiar o ator Brad Pitt, que revelou ter interrompido sete anos de sobriedade.

Onde Brad Pitt revelou ter voltado a consumir álcool?

O ator fez a declaração em entrevista à revista Esquire, afirmando que consome doses moderadas, como taças de vinho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet