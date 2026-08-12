Paris Saint-Germain x Aston Villa onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Paris Saint-Germain x Aston Villa — Supercopa da Europa, em 12/08/2026 às 16h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Paris Saint-Germain e Aston Villa entram em campo nesta quarta-feira (12/08), às 16h00 (de Brasília), por Supercopa da Europa. O encontro acontece no Salzburg Arena, em Áustria.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Paris Saint-Germain x Aston Villa ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de HBO Max. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Paris Saint-Germain x Aston Villa

Paris Saint-Germain x Aston Villa Campeonato: Supercopa da Europa

Supercopa da Europa Data: 12/08/2026

12/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Salzburg Arena, Áustria

Salzburg Arena, Áustria Transmissão: HBO Max

HBO Max Fase: Final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.