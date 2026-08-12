Red Bull Bragantino x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Copa Sul-Americana acontece nesta quarta-feira (12/08); confira transmissão e principais informações

Red Bull Bragantino x Atlético-MG — Copa Sul-Americana, em 12/08/2026 às 19h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (12/08), às 19h00 (de Brasília), por Copa Sul-Americana. O encontro acontece no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Atlético-MG Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 12/08/2026

12/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista Transmissão: Disney+

Disney+ Fase: Oitavas de final

Com todos esses elementos, Red Bull Bragantino x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Sul-Americana. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.