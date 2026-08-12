Red Bull Bragantino x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (12/08), às 19h00 (de Brasília), por Copa Sul-Americana. O encontro acontece no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Red Bull Bragantino x Atlético-MG
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 12/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
- Transmissão: Disney+
- Fase: Oitavas de final
Com todos esses elementos, Red Bull Bragantino x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Sul-Americana. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.