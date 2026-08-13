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Ferran Torres se ausenta de treino do Barcelona e aproxima acerto com PSG

Atacante espanhol aguarda liberação para viajar a Paris após oferta de 50 milhões de euros.

Por Redação ContilNet
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Ferran Torres se ausenta de treino do Barcelona e aproxima acerto com PSG
Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Acordo entre Barcelona e Paris Saint-Germain deve ser selado por cerca de 50 milhões de euros; atacante aguarda aval para viajar à França.

O atacante espanhol Ferran Torres não marcou presença nos treinos do Barcelona pelo segundo dia seguido. A ausência do atleta ocorre no momento em que a diretoria do clube catalão acerta os últimos detalhes burocráticos de sua venda definitiva para o Paris Saint-Germain (PSG).

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a transferência deve ser finalizada pelo valor de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 299,9 milhões na cotação atual).

“O jogador permanece na Espanha aguardando a autorização oficial do Barcelona para embarcar rumo a Paris, o que deve ocorrer entre quinta e sexta-feira”, explicou o repórter Mateus Arantes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Logística de viagem, histórico e valores da carreira

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, o desfecho da negociação depende também da agenda da equipe francesa:

  • Programação do PSG: O cronograma de recepção do atleta está vinculado à logística da comissão técnica parisiense após o compromisso pela Supercopa da Uefa.

  • Histórico no Barça: Ferran foi contratado pelo clube catalão em 2022 junto ao Manchester City pelo montante de 55 milhões de euros (R$ 329,5 milhões à época).

  • Protagonismo Internacional: O atacante ostenta em seu currículo o gol decisivo do título da Copa do Mundo conquistado pela seleção da Espanha.

  • Ajustes Finais: O acordo entre as diretorias encerra semanas de negociações entre os clubes pelo passe do atleta de 26 anos.

Por que Ferran Torres não treinou no Barcelona?

O atacante se ausentou das atividades do Barcelona porque o clube finaliza os detalhes de sua venda para o Paris Saint-Germain.

Qual é o valor da venda de Ferran Torres para o PSG?

A negociação entre Barcelona e PSG deve ser fechada em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 299,9 milhões).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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