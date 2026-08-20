Corinthians x Rosario Central onde assistir: transmissão e horário do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Corinthians e Rosario Central

Corinthians x Rosario Central — Copa Libertadores, em 20/08/2026 às 21h30.

Copa Libertadores terá o duelo entre Corinthians e Rosario Central nesta quinta-feira (20/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Rosario Central ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Rosario Central

Corinthians x Rosario Central Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 20/08/2026

20/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: Disney+

Disney+ Rodada: 1ª rodada

1ª rodada Fase: Play Offs

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.