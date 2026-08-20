20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Após perder 112 kg, Thais Carla surge de maiô e celebra: “Tô gostosa”
Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada
Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Tia Milena compartilha experiência do 1º beijo e dispara: “Foi horrível”
Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada
Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews

Corinthians x Rosario Central onde assistir: transmissão e horário do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Corinthians e Rosario Central

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Corinthians x Rosario Central onde assistir
Corinthians x Rosario Central — Copa Libertadores, em 20/08/2026 às 21h30.

Copa Libertadores terá o duelo entre Corinthians e Rosario Central nesta quinta-feira (20/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Rosario Central ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Corinthians x Rosario Central
  • Campeonato: Copa Libertadores
  • Data: 20/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo
  • Transmissão: Disney+
  • Rodada: 1ª rodada
  • Fase: Play Offs

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.