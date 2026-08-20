Corinthians x Rosario Central onde assistir: transmissão e horário do jogo

Copa Libertadores terá o duelo entre Corinthians e Rosario Central nesta quinta-feira (20/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Rosario Central ao vivo por Disney+. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Corinthians x Rosario Central
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 20/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Transmissão: Disney+
- Rodada: 1ª rodada
- Fase: Play Offs
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.