20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Após perder 112 kg, Thais Carla surge de maiô e celebra: “Tô gostosa”
Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada
Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Tia Milena compartilha experiência do 1º beijo e dispara: “Foi horrível”
Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada
Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews

LDU Quito x Mirassol onde assistir: horário e possíveis escalações

Confronto terá início às 19h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
LDU Quito x Mirassol onde assistir
LDU Quito x Mirassol — Copa Libertadores, em 20/08/2026 às 19h00.

LDU Quito x Mirassol é uma das partidas programadas para nesta quinta-feira (20/08) por Copa Libertadores. O jogo começa às 19h00 (de Brasília) e será realizado no Casa Blanca, em Quito.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir LDU Quito x Mirassol ao vivo

O jogo entre LDU Quito e Mirassol terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: LDU Quito x Mirassol
  • Campeonato: Copa Libertadores
  • Data: 20/08/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, Quito
  • Transmissão: Disney+
  • Rodada: 1ª rodada
  • Fase: Play Offs

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.