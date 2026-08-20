LDU Quito x Mirassol onde assistir: horário e possíveis escalações

LDU Quito x Mirassol é uma das partidas programadas para nesta quinta-feira (20/08) por Copa Libertadores. O jogo começa às 19h00 (de Brasília) e será realizado no Casa Blanca, em Quito.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir LDU Quito x Mirassol ao vivo
O jogo entre LDU Quito e Mirassol terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: LDU Quito x Mirassol
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 20/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: Casa Blanca, Quito
- Transmissão: Disney+
- Rodada: 1ª rodada
- Fase: Play Offs
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.