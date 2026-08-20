LDU Quito x Mirassol onde assistir: horário e possíveis escalações

Confronto terá início às 19h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

LDU Quito x Mirassol — Copa Libertadores, em 20/08/2026 às 19h00.

LDU Quito x Mirassol é uma das partidas programadas para nesta quinta-feira (20/08) por Copa Libertadores. O jogo começa às 19h00 (de Brasília) e será realizado no Casa Blanca, em Quito.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir LDU Quito x Mirassol ao vivo

O jogo entre LDU Quito e Mirassol terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: LDU Quito x Mirassol

LDU Quito x Mirassol Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 20/08/2026

20/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Casa Blanca, Quito

Casa Blanca, Quito Transmissão: Disney+

Disney+ Rodada: 1ª rodada

1ª rodada Fase: Play Offs

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.