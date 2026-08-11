Regra criada por Maresca impede que Haaland vire capitão no City

Treinador exige que o capitão vá ao banco receber instruções a cada gol, o que inviabiliza o artilheiro.

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Treinador exige que o líder da equipe vá ao banco de reservas receber orientações táticas após cada gol; volume de gols do norueguês inviabiliza a função.

O técnico Enzo Maresca revelou um detalhe tático inusitado no vestiário do Manchester City que afasta o atacante Erling Haaland da braçadeira de capitão. A regra imposta pelo comandante exige que o líder da equipe se dirija ao banco de reservas imediatamente após cada gol marcado para alinhar ajustes táticos.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, como o artilheiro norueguês balança as redes com alta frequência, a exigência tornaria a rotina do atleta inviável durante os jogos.

“No Leicester e no Chelsea, eu tinha uma regra de que, quando marcávamos um gol, o capitão tinha que vir ao banco. Não para comemorar, mas para receber instruções. Se Erling for o capitão, temos um problema”, declarou Enzo Maresca, em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Sucessão da braçadeira e preparação para a Supercopa

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a dinâmica de liderança no elenco passou por reformulações recentes:

Novo Capitão: O zagueiro português Rúben Dias foi o escolhido para herdar a braçadeira de Bernardo Silva, que deixou os Citizens para se transferir ao Real Madrid.

Teste em Amistoso: Durante partida amistosa contra a seleção do campeonato da Coreia do Sul, Rúben Dias aplicou a norma de Maresca ao ir até o banco logo após o primeiro gol.

Ajustes Rápidos: O treinador ressaltou que esses dois ou três minutos de conversa após um gol são fundamentais para corrigir o posicionamento da equipe em campo.

Estreia Oficial: O Manchester City abre a temporada em compromisso oficial contra o Arsenal pela Supercopa da Inglaterra (Community Shield).

Por que Erling Haaland não deve ser o capitão do Manchester City com Enzo Maresca?

Porque Maresca exige que o capitão vá ao banco de reservas receber instruções a cada gol marcado, o que cansaria e atrapalharia a rotina do centroavante pelo seu alto número de gols.

Quem é o novo capitão do Manchester City na temporada?

O zagueiro português Rúben Dias assumiu a braçadeira de capitão após a saída de Bernardo Silva para o Real Madrid.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet