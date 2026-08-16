Cruzeiro vence o Corinthians fora de casa e engata terceira vitória seguida

O Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marca a terceira vitória consecutiva da equipe mineira no torneio nacional.
Com o triunfo fora de casa, o Cruzeiro alcançou os 36 pontos e permanece na quinta colocação da tabela. O Corinthians segue em nono lugar, com 32 pontos somados.
A equipe visitante abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cabeçada de João Costa na área, o atacante Bruno Rodrigues aproveitou o rebote e concluiu para o gol desprotegido.
No segundo tempo, o Corinthians igualou o marcador aos 12 minutos. O zagueiro Gustavo Henrique aproveitou sobra na grande área e acertou um voleio sem chance de defesa para o goleiro.
A definição da partida ocorreu aos 36 minutos da etapa final. Em cruzamento feito por Lucho Rodríguez, o atacante Wanderson superou a marcação do lateral Matheuzinho de cabeça e estabeleceu o placar final.
Após o confronto pelo Campeonato Brasileiro, ambas as equipes voltam as atenções para as disputas continentais nas competições da Conmebol.
O Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na quinta-feira (20), também às 21h30, o Corinthians recebe o Rosario Central, da Argentina, na Neo Química Arena.