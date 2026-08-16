Flamengo goleia o Mirassol por 5 a 1 cola na liderança do Brasileirão

Atacante Pedro balançou as redes duas vezes na etapa final no Estádio Maião

Equipe carioca alcança 45 pontos e fica a três pontos de distância do Palmeiras/ Foto: Reprodução

O Flamengo goleou o Mirassol por 5 a 1 na tarde deste domingo (16), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 45 pontos e reduziu para três a diferença em relação ao líder Palmeiras, mantendo ainda uma partida a menos no torneio. O Mirassol permaneceu na 16ª posição, com 23 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro gol do confronto saiu aos 21 minutos da etapa inicial. Após cruzamento do lateral Varela, o goleiro Walter soltou a bola, que sobrou para Gonzalo Plata. O atacante serviu Jorge Carrascal, que finalizou de frente para as redes.

Na volta do intervalo, o Flamengo ampliou a vantagem. Aos sete minutos do segundo tempo, Pedro e Carrascal trocaram passes até a bola chegar a Luiz Araújo, que driblou o zagueiro Willian Machado e chutou para o gol. Três minutos depois, Ayrton Lucas avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para Pedro marcar o terceiro.

Aos 20 minutos, em jogada de contra-ataque conduzida por Carrascal, Pedro recebeu na grande área, desvencilhou-se da marcação de Neto Moura e assinalou o quarto gol rubro-negro. O quinto gol ocorreu aos 28 minutos, quando Arrascaeta encontrou Samuel Lino livre no lado esquerdo do ataque para fechar o placar. O Mirassol descontou na reta final do confronto.

Esta foi a primeira vez na temporada de 2026 que a equipe do Mirassol sofreu mais de dois gols atuando em seu estádio.

A última ocasião em que o clube paulista havia concedido três ou mais tentos em casa ocorreu diante do próprio Flamengo, no empate por 3 a 3 válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.