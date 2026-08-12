Cruzeiro x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Cruzeiro e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília), por Copa Libertadores. O encontro acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Cruzeiro x Flamengo ao vivo por TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Cruzeiro x Flamengo
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 12/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)
- Fase: Oitavas de final
Com todos esses elementos, Cruzeiro x Flamengo reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Libertadores. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.