Cruzeiro x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 21h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Cruzeiro x Flamengo — Copa Libertadores, em 12/08/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Cruzeiro e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília), por Copa Libertadores. O encontro acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Cruzeiro x Flamengo ao vivo por TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro x Flamengo Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 12/08/2026

12/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte

Mineirão, Belo Horizonte Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)

TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming) Fase: Oitavas de final

Com todos esses elementos, Cruzeiro x Flamengo reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Libertadores. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.