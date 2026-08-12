Cruzeiro x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Libertadores. O duelo está marcado para no Mineirão, em Belo Horizonte e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo
TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming) exibe a partida entre Cruzeiro e Flamengo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Cruzeiro x Flamengo
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 12/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)
- Fase: Oitavas de final
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.