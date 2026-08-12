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Cruzeiro x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Copa Libertadores acontece nesta quarta-feira (12/08); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
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Cruzeiro x Flamengo onde assistir
Cruzeiro x Flamengo — Copa Libertadores, em 12/08/2026 às 21h30.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Libertadores. O duelo está marcado para no Mineirão, em Belo Horizonte e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo

TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming) exibe a partida entre Cruzeiro e Flamengo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Cruzeiro x Flamengo
  • Campeonato: Copa Libertadores
  • Data: 12/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)
  • Fase: Oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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