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Gustavo Gómez bate recorde histórico ao marcar em 9 Libertadores

Zagueiro do Palmeiras fez gol da classificação contra o Cerro Porteño e atingiu feito inédito.

Por Redação ContilNet
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Gustavo Gómez bate recorde histórico ao marcar em 9 Libertadores
Cesar Greco/Palmeiras

Capitão alviverde garantiu a vitória por 1 x 0 contra o Cerro Porteño e a vaga nas quartas de final do torneio continental.

O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, escreveu mais um capítulo marcante em sua carreira na noite de quarta-feira (20/8). Ao marcar de cabeça aos 41 minutos do primeiro tempo o gol da vitória por 1 x 0 sobre o Cerro Porteño, o defensor assegurou a classificação alviverde para as quartas de final da Copa Libertadores e alcançou uma marca inédita no futebol sul-americano.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, Gómez tornou-se o único jogador na história a balançar as redes em nove edições seguidas do torneio continental.

“Com 15 gols na Libertadores pelo Palmeiras, o paraguaio é o terceiro maior artilheiro da história do clube na competição, atrás apenas de Raphael Veiga (22) e Rony (23)”, destacou a reportagem de Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Histórico de gols por edição e próximos passos na competição

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a constância do defensor paraguaio vem sendo decisiva para o Verdão desde 2018:

  • Cabeceio Certeiro: O gol da marca histórica saiu após Gómez subir mais alto que a defesa adversária e finalizar sem chances para o goleiro Manuel Roffo.

  • Sequência Ininterrupta: O capitão alviverde marcou em todas as edições disputadas entre 2018 e 2026.

  • Adversário das Quartas: O Palmeiras enfrentará o vencedor do duelo entre LDU e Mirassol na próxima fase do torneio.

  • Projeção na Artilharia: O capitão se consolida como o zagueiro mais efetivo no ataque da história recente da Libertadores.

Qual foi o recorde alcançado por Gustavo Gómez na Libertadores?

Gustavo Gómez tornou-se o único jogador da história a marcar gols em nove edições consecutivas da Copa Libertadores da América (de 2018 a 2026).

Quem são os maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores?

Os maiores artilheiros do Palmeiras na competição são Rony (23 gols), Raphael Veiga (22 gols) e Gustavo Gómez (15 gols).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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