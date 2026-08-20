Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, deixa Libertadores sem marcar gols

Apesar da seca de gols no torneio continental, atacante segue como o artilheiro do elenco celeste no ano de 2026.
A eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, decretada na noite de quarta-feira (19/8) com a derrota por 2 x 1 para o Flamengo, marcou também o encerramento de uma escrita incômoda para o atacante Kaio Jorge. O camisa 19, que é o principal goleador da equipe no ano, deixou a competição internacional sem marcar um único gol.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, Kaio Jorge disputou oito partidas pela Raposa no torneio continental e contribuiu apenas com duas assistências na fase de grupos.
“Mesmo ocupando o posto de artilheiro da Raposa na temporada de 2026 com 13 gols assinalados, o atacante enfrentou forte instabilidade de rendimento e virou alvo de cobranças nas redes sociais”, destacou a reportagem de Pedro Santana no METRÓPOLES.
Retrospecto na temporada e decisão diante do rival na Copa do Brasil
Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a trajetória do jogador na temporada alterna momentos decisivos e oscilações:
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Gol do Título Estadual: O atacante iniciou o ano em alta ao marcar o gol do título mineiro do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, quebrando uma hegemonia de seis anos do rival.
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Criatividade em Campo: Apesar das críticas pela seca na Libertadores, Kaio Jorge criou boas chances ofensivas no duelo decisivo contra o Flamengo.
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Ajuste de Foco: O elenco celeste vira a chave para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará novamente o Atlético-MG.
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Datas do Clássico: A primeira partida acontece na terça-feira (25/8) com mando cruzeirense, e o jogo de volta será na Arena MRV, em 1º de setembro.
Quantos gols Kaio Jorge marcou pelo Cruzeiro na Libertadores 2026?
Kaio Jorge disputou oito partidas no torneio continental e não marcou nenhum gol, somando apenas duas assistências na fase de grupos.
Qual é o próximo jogo do Cruzeiro após a eliminação da Libertadores?
O Cruzeiro volta suas atenções para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético-MG no dia 25 de agosto pelo jogo de ida.