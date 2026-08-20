20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, deixa Libertadores sem marcar gols

Atacante celeste vive momento de instabilidade e foca clássico na Copa do Brasil

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, deixa Libertadores sem marcar gols
Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images

Apesar da seca de gols no torneio continental, atacante segue como o artilheiro do elenco celeste no ano de 2026.

A eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, decretada na noite de quarta-feira (19/8) com a derrota por 2 x 1 para o Flamengo, marcou também o encerramento de uma escrita incômoda para o atacante Kaio Jorge. O camisa 19, que é o principal goleador da equipe no ano, deixou a competição internacional sem marcar um único gol.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, Kaio Jorge disputou oito partidas pela Raposa no torneio continental e contribuiu apenas com duas assistências na fase de grupos.

“Mesmo ocupando o posto de artilheiro da Raposa na temporada de 2026 com 13 gols assinalados, o atacante enfrentou forte instabilidade de rendimento e virou alvo de cobranças nas redes sociais”, destacou a reportagem de Pedro Santana no METRÓPOLES.

Retrospecto na temporada e decisão diante do rival na Copa do Brasil

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a trajetória do jogador na temporada alterna momentos decisivos e oscilações:

  • Gol do Título Estadual: O atacante iniciou o ano em alta ao marcar o gol do título mineiro do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, quebrando uma hegemonia de seis anos do rival.

  • Criatividade em Campo: Apesar das críticas pela seca na Libertadores, Kaio Jorge criou boas chances ofensivas no duelo decisivo contra o Flamengo.

  • Ajuste de Foco: O elenco celeste vira a chave para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará novamente o Atlético-MG.

  • Datas do Clássico: A primeira partida acontece na terça-feira (25/8) com mando cruzeirense, e o jogo de volta será na Arena MRV, em 1º de setembro.

Quantos gols Kaio Jorge marcou pelo Cruzeiro na Libertadores 2026?

Kaio Jorge disputou oito partidas no torneio continental e não marcou nenhum gol, somando apenas duas assistências na fase de grupos.

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro após a eliminação da Libertadores?

O Cruzeiro volta suas atenções para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético-MG no dia 25 de agosto pelo jogo de ida.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.