Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, deixa Libertadores sem marcar gols

Atacante celeste vive momento de instabilidade e foca clássico na Copa do Brasil

Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images

Apesar da seca de gols no torneio continental, atacante segue como o artilheiro do elenco celeste no ano de 2026.

A eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, decretada na noite de quarta-feira (19/8) com a derrota por 2 x 1 para o Flamengo, marcou também o encerramento de uma escrita incômoda para o atacante Kaio Jorge. O camisa 19, que é o principal goleador da equipe no ano, deixou a competição internacional sem marcar um único gol.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, Kaio Jorge disputou oito partidas pela Raposa no torneio continental e contribuiu apenas com duas assistências na fase de grupos.

“Mesmo ocupando o posto de artilheiro da Raposa na temporada de 2026 com 13 gols assinalados, o atacante enfrentou forte instabilidade de rendimento e virou alvo de cobranças nas redes sociais”, destacou a reportagem de Pedro Santana no METRÓPOLES.

Retrospecto na temporada e decisão diante do rival na Copa do Brasil

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a trajetória do jogador na temporada alterna momentos decisivos e oscilações:

Gol do Título Estadual: O atacante iniciou o ano em alta ao marcar o gol do título mineiro do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, quebrando uma hegemonia de seis anos do rival.

Criatividade em Campo: Apesar das críticas pela seca na Libertadores, Kaio Jorge criou boas chances ofensivas no duelo decisivo contra o Flamengo.

Ajuste de Foco: O elenco celeste vira a chave para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará novamente o Atlético-MG.

Datas do Clássico: A primeira partida acontece na terça-feira (25/8) com mando cruzeirense, e o jogo de volta será na Arena MRV, em 1º de setembro.

Quantos gols Kaio Jorge marcou pelo Cruzeiro na Libertadores 2026?

Kaio Jorge disputou oito partidas no torneio continental e não marcou nenhum gol, somando apenas duas assistências na fase de grupos.

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro após a eliminação da Libertadores?

O Cruzeiro volta suas atenções para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético-MG no dia 25 de agosto pelo jogo de ida.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet