Hugo Souza relata ofensas racistas em jogo do Corinthians na Argentina

Goleiro foi xingado de "macaco" e "negro de merda" por torcedores do Rosario Central na Libertadores

Clube paulista divulgou nota oficial e exigiu identificação dos torcedores argentinos/ Foto: Reprodução

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, denunciou ter sido alvo de insultos racistas vindos da torcida do Rosario Central durante a partida disputada na noite de quinta-feira (13/8), no Estádio Gigante de Arroyito, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Ao término do confronto, o camisa 1 explicou ter sido agredido verbalmente durante toda a exibição. “Infelizmente sempre que a gente vem jogar é assim, parece comum. Me chamaram o jogo todo de macaco, mono, negro de merda. É uma coisa que acontece frequentemente aqui. A única coisa que eu posso fazer é chamar o juiz e falar. E a gente espera que algo aconteça para que não exista mais esse tipo de coisa”, afirmou Hugo Souza na saída de campo.

Durante o jogo, o goleiro se dirigiu ao árbitro uruguaio Andrés Matonte para relatar as ofensas. O juiz ativou o protocolo antirracista da Conmebol ao cruzar os punhos em sinal de alerta e interrompeu o duelo por alguns segundos. A partida só foi retomada após intervenção do atacante Di María, do Rosario Central, que se aproximou de um dos setores das arquibancadas e pediu calma aos torcedores locais.

Em nota oficial divulgada após a partida, a diretoria do Corinthians repudiou o ocorrido e informou que formalizará cobranças junto às autoridades esportivas para a identificação e punição dos responsáveis.

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol. Na noite desta quinta-feira (13), no confronto contra o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, torcedores da equipe mandante cometeram atos racistas na arquibancada voltados ao goleiro Hugo Souza, do Timão, durante a partida. O Clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos. É revoltante estarmos, mais uma vez, presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol”, diz o comunicado.