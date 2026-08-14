14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Campeão do MasterChef é internado com infecção grave no olho
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio

Jogador do Athletico-PR, Léo Derik é condenado a 13 anos de prisão por estupro

Decisão de primeira instância atinge atleta por dois casos ocorridos em 2023 e 2024

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Jogador do Athletico-PR, Léo Derik é condenado a 13 anos de prisão por estupro
Clube paranaense afirma que respeitará o andamento regular da ação em segredo de Justiça/ Foto: Reprodução

O jogador de futebol Léo Derik, contratado do Athletico Paranaense, foi condenado a 13 anos de prisão pelo crime de estupro. A decisão foi proferida pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba e divulgada na terça-feira (12/8).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A sentença refere-se a dois episódios distintos investigados pela Justiça: o primeiro ocorrido em dezembro de 2023 e o segundo em fevereiro de 2024. A estrutura do processo impôs a fixação de pena de 6 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos atos, resultando na soma total de 13 anos.

Por se tratar de uma decisão em primeira instância, o atleta poderá recorrer da condenação em liberdade. O jogador nega as acusações apresentadas no processo, que corre sob segredo de Justiça.

Em nota oficial encaminhada à imprensa, a diretoria do Athletico Paranaense informou ter tomado conhecimento da decisão judicial, mas ressaltou que não comentará o mérito das acusações em razão do sigilo determinado pela Justiça. O clube declarou que respeitará o andamento do processo legal e as garantias do atleta até que haja eventual trânsito em julgado da ação.

Nota oficial do Athletico-PR na íntegra

“O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik.

Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos.

A decisão é de primeira instância e está sujeita à recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado.”

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.