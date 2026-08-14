Jogador do Athletico-PR, Léo Derik é condenado a 13 anos de prisão por estupro

Decisão de primeira instância atinge atleta por dois casos ocorridos em 2023 e 2024

Clube paranaense afirma que respeitará o andamento regular da ação em segredo de Justiça/ Foto: Reprodução

O jogador de futebol Léo Derik, contratado do Athletico Paranaense, foi condenado a 13 anos de prisão pelo crime de estupro. A decisão foi proferida pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba e divulgada na terça-feira (12/8).

A sentença refere-se a dois episódios distintos investigados pela Justiça: o primeiro ocorrido em dezembro de 2023 e o segundo em fevereiro de 2024. A estrutura do processo impôs a fixação de pena de 6 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos atos, resultando na soma total de 13 anos.

Por se tratar de uma decisão em primeira instância, o atleta poderá recorrer da condenação em liberdade. O jogador nega as acusações apresentadas no processo, que corre sob segredo de Justiça.

Em nota oficial encaminhada à imprensa, a diretoria do Athletico Paranaense informou ter tomado conhecimento da decisão judicial, mas ressaltou que não comentará o mérito das acusações em razão do sigilo determinado pela Justiça. O clube declarou que respeitará o andamento do processo legal e as garantias do atleta até que haja eventual trânsito em julgado da ação.

Nota oficial do Athletico-PR na íntegra

“O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik.

Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos.

A decisão é de primeira instância e está sujeita à recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado.”

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles