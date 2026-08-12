Camisa 10 da Argentina desabafou nas redes sociais sobre a morte de Jorge Messi e sugeriu reflexão sobre o futuro

Reprodução/ Instagram

Craque argentino desabafou nas redes sociais sobre o período de internação do genitor durante a Copa do Mundo e sugeriu possível aposentadoria dos gramados.

O astro do futebol mundial Lionel Messi utilizou suas redes sociais para prestar uma comovente homenagem em despedida a seu pai, Jorge Messi, falecido no último sábado (8/8). Em uma carta aberta repleta de sentimento, o camisa 10 detalhou o sofrimento vivido durante o torneio internacional enquanto o pai enfrentava complicações de saúde.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o jogador também indicou nas entrelinhas que pode avaliar o fim de sua trajetória nos gramados.

“Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. É muito difícil imaginar que não vou mais te ver, que não vamos mais conversar. Sei que você estava sofrendo, mas você foi embora cedo demais”, declarou Lionel Messi em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Bastidores do torneio, retorno aos EUA e tributo familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a publicação trouxe relatos inéditos sobre a relação entre pai e filho nos bastidores esportivos:

Bastidores na Seleção: Messi revelou que a piora na saúde do pai ocorreu dias antes do início do torneio e que jogava com a esperança de chegar à final para dar tempo de o genitor assistir a uma partida.

Desgastou Físico e Emocional: O atacante desabafou sobre as dificuldades físicas enfrentadas durante os jogos em meio ao abalo psicológico pela situação de Jorge.

Retorno ao Inter Miami: Após viajar à Argentina para os rituais fúnebres e a despedida da família, o jogador regressou aos Estados Unidos para se reapresentar ao clube da Flórida.

Legado aos Filhos: Na mensagem, o capitão argentino ressaltou que perpetua com seus filhos (Thiago, Mateo e Ciro) os ensinamentos e valores transmitidos por seu pai.

O que Lionel Messi escreveu no texto de despedida do pai, Jorge Messi?

Messi desabafou sobre a dor da perda, contou que lutou física e emocionalmente durante a Copa do Mundo enquanto o pai estava doente e sugeriu que pode refletir sobre a aposentadoria do futebol.

Para onde Lionel Messi viajou após o funeral do pai?

O craque argentino retornou aos Estados Unidos para se reapresentar na cidade da Flórida, onde atua pelo Inter Miami.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet