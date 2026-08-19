Liverpool quer contratar Endrick para substituir Salah por R$ 392 mi

David S. Bustamante/Real Madrid via Getty Images

Apesar de o Real Madrid priorizar a permanência do brasileiro, imprensa britânica aponta interesse dos “Reds” na joia atacante.

O Liverpool estuda uma grande movimentação no mercado da bola para planejar a sucessão de seu grande ídolo, o atacante Mohamed Salah. De acordo com informações da imprensa britânica, os Reds avaliam apresentar uma oferta de 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 392,4 milhões) para tirar a joia brasileira Endrick do Real Madrid.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a equipe merengue não planeja se desfazer do atacante, mas uma proposta irrecusável pode mudar o cenário.

“Segundo levantado pelo portal Livescore, o nome de Endrick figura em uma lista restrita do Liverpool para o setor ofensivo, que também monitora opções como Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, ambos do PSG, além de Yankuba Minteh, do Brighton”, destacou o repórter Mateus Arantes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Preparação no Real Madrid, camisa 9 e concorrência no ataque

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, Endrick segue focado em sua rotina de treinos na Espanha:

Rotina Específica: O jovem atacante realiza treinos físicos focados na prevenção de lesões para ganhar espaço no elenco merengue.

Número de Destaque: O brasileiro recebeu recentemente a camisa 9 do clube espanhol em meio aos rumores da janela de transferências.

Disputa Interna: A concorrência no setor ofensivo merengue conta com nomes como Kylian Mbappé e a chegada do jovem Espí, exigindo alto rendimento de Endrick.

Aparato Financeiro: A quantia de R$ 392,4 milhões projetada pelo Liverpool colocaria o brasileiro entre as maiores negociações da janela europeia.

Quanto o Liverpool estaria disposto a pagar pela contratação de Endrick?

Segundo levantamento da imprensa britânica, os Reds analisam uma proposta de 65 milhões de euros (cerca de R$ 392,4 milhões).

O Real Madrid pretende vender o atacante Endrick nesta janela?

A diretoria merengue descarta negociar o brasileiro no momento, embora uma proposta considerada “irrecusável” possa ser analisada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet