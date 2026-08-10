Manchester City acerta bases com a joia Ayyoub Bouaddi, apontado como substituto de Rodri

City acerta bases com promessa do Lille por 100 milhões de euros com saída de Rodri.

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Clube inglês negocia detalhes finais com o Lille para desembolsar 100 milhões de euros pelo marroquino de 18 anos, após avanço de negociação entre Rodri e o Barcelona.

O Manchester City está muito próximo de oficializar a contratação da jovem promessa Ayyoub Bouaddi, meio-campista de apenas 18 anos que se destacou no futebol francês vestindo a camisa do Lille. A diretoria da equipe inglesa já acertou todos os termos pessoais com o atleta e finaliza os detalhes burocráticos entre os clubes.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o negócio deve girar em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 587,5 milhões na cotação atual).

“O marroquino, que foi um dos grandes destaques contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, preferiu se mudar imediatamente para o futebol inglês, antecipando sua transferência”, destacou o repórter Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Reformulação no meio-campo e saída iminente de Rodri

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a chegada do jovem talento atende a uma necessidade urgente de reformulação do setor do técnico Pep Guardiola:

Substituto de Peso: A chegada de Bouaddi é vista como a peça ideal para repor a provável saída do volante espanhol Rodri, que está em negociações avançadas para defender o Barcelona.

Mudança Imediata: Apesar de ter a opção de permanecer no Lille por empréstimo até o término da temporada europeia, o jogador marroquino optou por se integrar ao elenco do City de imediato.

Projeção Internacional: O jovem volante chamou a atenção dos grandes clubes europeus após atuações de gala e grande imposição física no meio-campo em partidas internacionais.

Negociação do Barcelona: O Manchester City atua no mercado para garantir o substituto enquanto ajusta com o clube catalão a compensação financeira para liberar seu antigo titular.

Quem é Ayyoub Bouaddi, nova contratação do Manchester City?

Ayyoub Bouaddi é um meio-campista marroquino de 18 anos, ex-Lille, contratado pelo Manchester City para assumir a posição no meio-campo.

Quanto o Manchester City vai pagar por Ayyoub Bouaddi?

A transferência foi acertada pelo valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 587,5 milhões), segundo apuração do Metrópoles.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet