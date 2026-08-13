Mirassol x LDU Quito onde assistir: horário e informações do jogo

Mirassol x LDU Quito é uma das partidas programadas para nesta quinta-feira (13/08) por Copa Libertadores. O jogo começa às 19h00 (de Brasília) e será realizado no Maião, em Mirassol.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Mirassol x LDU Quito ao vivo
Disney+ exibe a partida entre Mirassol e LDU Quito. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Mirassol x LDU Quito
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 13/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: Maião, Mirassol
- Transmissão: Disney+
- Fase: Oitavas de final
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.