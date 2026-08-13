Mirassol x LDU Quito onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Mirassol e LDU Quito

Mirassol x LDU Quito — Copa Libertadores, em 13/08/2026 às 19h00.

Mirassol x LDU Quito é uma das partidas programadas para nesta quinta-feira (13/08) por Copa Libertadores. O jogo começa às 19h00 (de Brasília) e será realizado no Maião, em Mirassol.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Mirassol x LDU Quito ao vivo

Disney+ exibe a partida entre Mirassol e LDU Quito. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x LDU Quito

Mirassol x LDU Quito Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 13/08/2026

13/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Maião, Mirassol

Maião, Mirassol Transmissão: Disney+

Disney+ Fase: Oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.