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Napoli acerta venda do atacante Romelu Lukaku ao Fenerbahçe

Atacante belga de 33 anos deixa o futebol italiano e vai defender o clube turco

Por Redação ContilNet
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Napoli acerta venda do atacante Romelu Lukaku ao Fenerbahçe
Jamie Squire/Getty Images

Centroavante belga de 33 anos encerra passagem pelo futebol italiano e se prepara para defender o 10º clube da carreira na Turquia.

O atacante belga Romelu Lukaku, de 33 anos, está prestes a oficializar o próximo destino de sua vitoriosa carreira no futebol europeu. O Napoli chegou a um acordo com o Fenerbahçe para a transferência em definitivo do jogador para a disputa da próxima temporada na Turquia.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Lucas Espíndola para o portal METRÓPOLES, a negociação foi alinhada por valores astronômicos em relação ao contrato do atleta.

“O time turco desembolsou cerca de 6 milhões de euros (R$ 35 milhões) para contratar Lukaku e está perto de anunciar o jogador, restando apenas detalhes burocráticos para a assinatura”, destacou o repórter Lucas Espíndola no METRÓPOLES, citando informações do jornal espanhol Marca.

Desempenho na Itália e histórico recente de lesões

Conforme detalhado pela cobertura de Lucas Espíndola no METRÓPOLES, a saída do belga ocorre após uma trajetória marcada por bons números na primeira temporada e desafios físicos na sequência:

  • Chegada ao Napoli: O centroavante desembarcou no clube italiano na temporada 2024/25, registrando um primeiro ano positivo com 14 gols marcados em 38 partidas oficiais.

  • Problemas Musculares: Em agosto de 2025, o atleta sofreu uma lesão na coxa que o afastou por 123 dias dos gramados, desfalcando o Napoli e a seleção belga em 28 compromissos.

  • Novas Intercorrências: Lukaku voltou a apresentar dores e lesões musculares em março de 2026, reduzindo seu ritmo de jogo ao longo do semestre.

  • Última Atuação: A última partida oficial do centroavante ocorreu no dia 10 de julho, quando defendeu a Bélgica contra a Espanha na Copa do Mundo.

Para qual clube o atacante Lukaku foi transferido?

O jogador belga foi negociado pelo Napoli com o Fenerbahçe, da Turquia.

Qual foi o valor pago pelo Fenerbahçe para contratar Lukaku?

O clube turco desembolsou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões) para fechar o acordo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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