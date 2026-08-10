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Oitavas da Libertadores e Sul-Americana começam nesta terça com 12 times brasileiros

Confrontos de ida movimentam a semana entre os dias 11 e 13 de agosto

Por Redação ContilNet
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Oitavas da Libertadores e Sul-Americana começam nesta terça com 12 times brasileiros
Jogos acontecem entre terça e quinta-feira com partidas no Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Peru/ Foto: Reprodução

As disputas pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana recomeçam nesta semana com a realização dos jogos de ida. As partidas estão programadas para esta terça (11/8), quarta (12/8) e quinta-feira (13/8), reunindo 12 clubes brasileiros na busca pelas vagas nas quartas de final.

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Pela Copa Libertadores, todas as equipes do país avançaram na fase de grupos. O Flamengo chega ao mata-mata respaldado pela melhor campanha do torneio até aqui: invicto, com cinco vitórias, um empate, 14 gols marcados e saldo positivo de 12 gols. O clube carioca enfrenta o Cruzeiro em um dos confrontos mais aguardados da rodada, com a primeira partida marcada para o Mineirão.

Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians completam a lista de representantes nacionais no torneio de elite. O time paulista do interior, em sua estreia em mata-matas continentais, recebe a LDU no Estádio Maião, em Mirassol.

Já na Copa Sul-Americana, seis clubes brasileiros seguem na disputa: Red Bull Bragantino, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Vasco e Botafogo. A única baixa do país foi o Grêmio, eliminado nos playoffs ao ser derrotado pelo Bolívar por 4 a 2 no placar agregado.

Entre as partidas do torneio, haverá o embate paulista-mineiro entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG, além de desafios em altitudes elevadas, como as visitas do São Paulo ao Bolívar, em La Paz, e do Botafogo ao Cienciano, em Cusco.

Confira a tabela completa dos jogos de ida:

Copa Libertadores

  • Terça-feira (11/8)

    • 19h – Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG) – Maracanã, Rio de Janeiro

    • 21h30 – Tolima (COL) x Independiente del Valle (EQU) – Manuel Murillo Toro, Ibagué

    • 21h30 – Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI) – Ciudad de La Plata, La Plata

  • Quarta-feira (12/8)

    • 19h – Palmeiras x Cerro Porteño (PAR) – Nubank Parque, São Paulo

    • 19h – Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI) – Ciudad de Vicente López, Florida

    • 21h30 – Cruzeiro x Flamengo – Mineirão, Belo Horizonte

  • Quinta-feira (13/8)

    • 19h – Mirassol x LDU (EQU) – Estádio Maião, Mirassol

    • 21h30 – Rosario Central (ARG) x Corinthians – Gigante de Arroyito, Rosário

Copa Sul-Americana

  • Terça-feira (11/8)

    • 19h – Boca Juniors (ARG) x Recoleta (PAR) – La Bombonera, Buenos Aires

    • 21h30 – Bolívar (BOL) x São Paulo – Hernando Siles, La Paz

  • Quarta-feira (12/8)

    • 19h – Red Bull Bragantino x Atlético-MG – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

    • 19h – Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU) – José Dellagiovanna, Buenos Aires

    • 21h30 – Independiente Santa Fe (COL) x River Plate (ARG) – El Campín, Bogotá

  • Quinta-feira (13/8)

    • 19h – Santos x Macará (EQU) – Vila Belmiro, Santos

    • 19h – Vasco x Olimpia (PAR) – São Januário, Rio de Janeiro

    • 21h30 – Cienciano (PER) x Botafogo – Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

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