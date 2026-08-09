Rayssa Leal vence etapa da Liga Internacional de Skate Street no Brasil

Formato do torneio contabilizou as três melhores notas entre as sete manobras executadas pelas competidoras/ Foto: Reprodução

A skatista Rayssa Leal conquistou neste domingo (9/8) o título da terceira etapa da Liga Internacional de Skate Street. A competição, batizada de Skate Street Rio Takeover, foi disputada na arena do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Aos 18 anos, a atleta maranhense obteve o lugar mais alto do pódio após somar 20,9 pontos na rodada decisiva. O desempenho foi construído com notas 6,8, 7,0 e 7,1 nas melhores tentativas registradas ao longo da disputa.

A segunda colocação ficou com a japonesa Momiji Nishiya, que alcançou a pontuação total de 20,7. A espanhola Daniela Terol completou o pódio na terceira posição, com somatória de 17,7 pontos.

O evento marcou a estreia da modalidade no ginásio carioca. Pelo formato da disputa, cada participante teve direito a sete tentativas para a execução de manobras, com o resultado final definido pela soma das três pontuações mais altas obtidas por cada atleta.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e de bronze em Paris-2024, Rayssa adiciona o troféu em solo brasileiro à trajetória no circuito profissional do esporte.