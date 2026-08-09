Palmeiras empata com o Internacional em casa e mantém a liderança

Palmeiras e Internacional empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (9/8), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar em branco, a equipe paulista alcançou 48 pontos e se manteve na liderança da competição, enquanto o time gaúcho ficou na 16ª colocação, com 23 pontos.
O Internacional começou o primeiro tempo criando as principais chances. O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei finalizou duas vezes para fora nos minutos iniciais e, aos 15 minutos, exigiu defesa do goleiro Carlos Miguel em chute direcionado ao gol.
A resposta do Palmeiras ocorreu aos 26 minutos. Após tentativa de cabeça de Allan e defesa parcial da defesa, o próprio meia pegou o rebote, mas o zagueiro Guillermo Maripán salvou o lance em cima da linha. Antes do intervalo, aos 41 minutos, Marlon Freitas arriscou de longe sem acertar a meta.
Na etapa final, o time da casa tomou a iniciativa das jogadas ofensivas. Logo aos cinco minutos, Maurício finalizou de voleio para defesa do goleiro Matheus Cunha. Aos 25, Andreas Pereira teve oportunidade na área, mas escorregou no momento do encadeamento do chute e mandou por cima do gol.
A pressão palmeirense continuou em bolas alçadas. Em cobrança de escanteio de Piquerez, Vitor Roque desviou de cabeça para fora. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Felipe Anderson arriscou da entrada da área, mas a bola subiu e saiu sem perigo.
O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira (12/8), às 19h, quando recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, no Nubank Parque, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Internacional joga no dia 17 de agosto, uma segunda-feira, às 20h, contra o Remo, no Estádio Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão.