Palmeiras x Cerro Porteño onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño movimenta Copa Libertadores nesta quarta-feira (12/08). A bola rola às 19h00 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo por Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 12/08/2026
- Horário: 19h00 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: Paramount+ (streaming)
- Fase: Oitavas de final
Com todos esses elementos, Palmeiras x Cerro Porteño reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Libertadores. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.