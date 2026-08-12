Palmeiras x Cerro Porteño onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño — Copa Libertadores, em 12/08/2026 às 19h00.

O confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño movimenta Copa Libertadores nesta quarta-feira (12/08). A bola rola às 19h00 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo por Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 12/08/2026

12/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Nubank Parque, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo Transmissão: Paramount+ (streaming)

Paramount+ (streaming) Fase: Oitavas de final

Com todos esses elementos, Palmeiras x Cerro Porteño reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Libertadores. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.