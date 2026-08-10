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PCAC abre inscrições para a 2ª Corrida da Polícia Civil do Acre

A prova contará com dois percursos, de 5 e 10 quilômetros

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Os interessados têm até o dia 12 de agosto para realizar a inscrição
Os interessados têm até o dia 12 de agosto para realizar a inscrição | Foto: Cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está preparando a realização da 2ª Corrida da Polícia Civil, que terá uma etapa no município de Cruzeiro do Sul, no interior do estado. O evento está marcado para o dia 12 de setembro e deverá reunir policiais, servidores públicos e integrantes da comunidade em uma programação voltada à prática esportiva, saúde e integração social.

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A prova contará com dois percursos, de 5 e 10 quilômetros, permitindo a participação tanto de corredores experientes quanto de pessoas que desejam iniciar ou ampliar a prática de atividades físicas.

As inscrições são gratuitas para policiais civis. Para o público em geral, será cobrada uma taxa de participação. Os interessados têm até o dia 12 de agosto para realizar a inscrição e garantir uma vaga na competição.

De acordo com a organização, a iniciativa busca incentivar hábitos mais saudáveis e promover a qualidade de vida, além de aproximar a Polícia Civil da população e fortalecer os laços entre a instituição e a comunidade.

A corrida também integra as comemorações alusivas ao Dia do Policial Civil Acreano, celebrado anualmente em 19 de julho, data que reconhece a atuação dos profissionais que integram a Polícia Civil no estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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