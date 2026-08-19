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Presidente de clube distribui dinheiro em vestiário após goleada

Dirigente do Dinamo City festejou vaga na Conference League jogando notas aos atletas

Por Redação ContilNet
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Presidente de clube distribui dinheiro em vestiário após goleada
Reprodução/Twitter

Em estilo “Silvio Santos”, Ardian Bardhi celebrou a goleada de 4 x 0 sobre o Auda e prometeu bicho milionário em caso de nova classificação.

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O empresário Ardian Bardhi, presidente do Dinamo City, da Albânia, protagonizou uma cena incomum que tomou conta das redes sociais. Após a goleada por 4 x 0 aplicada sobre o Auda, da Letônia, em duelo válido pelos playoffs da Conference League, o dirigente entrou no vestiário da equipe e comemorou arremessando notas de dinheiro diretamente para o elenco.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Gabriel Lima para o portal METRÓPOLES, a vitória garantiu o clube albanês na quarta e última fase preliminar antes da fase de liga da competição europeia.

“Com a classificação assegurada, a imprensa local revelou que Bardhi prometeu pagar uma premiação extra de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) caso a equipe avance para a fase principal do torneio continental”, destacou o repórter Gabriel Lima em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Confronto contra o Pafos de David Luiz e datas dos jogos

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriel Lima no METRÓPOLES, o próximo desafio do clube albanês promete ser ainda mais disputado:

  • Próximo Adversário: O Dinamo City enfrentará o Pafos, equipe do futebol cipriota que conta com o experiente zagueiro brasileiro David Luiz entre os principais destaques do elenco.

  • Datas da Decisão: As partidas de ida e volta que valem a vaga na fase de liga estão agendadas para os dias 20 e 27 de agosto.

  • Festa e Repercussão: O vídeo da comemoração bem-humorada no vestiário foi comparado por torcedores brasileiros às tradicionais atitudes do apresentador Silvio Santos.

  • Incentivo Financeiro: O prêmio prometido pelo mandatário reforça o investimento na busca por uma campanha histórica do futebol albanês em torneios da UEFA.

Por que o presidente do Dinamo City jogou dinheiro para os jogadores no vestiário?

Ardian Bardhi distribuiu notas para comemorar a vitória por 4 x 0 sobre o Auda e a vaga na quarta fase eliminatória da Conference League.

Qual é o valor do bicho prometido pelo presidente do Dinamo City caso o time avance na Conference League?

O dirigente prometeu pagar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) se a equipe alcançar a fase de liga da competição.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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