Rosario Central x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Libertadores; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Rosario Central x Corinthians — Copa Libertadores, em 13/08/2026 às 21h30.

Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa Libertadores. O duelo está marcado para no Gigante Arroyito, em Rosário e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Rosario Central x Corinthians ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Disney+. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Rosario Central x Corinthians

Rosario Central x Corinthians Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 13/08/2026

13/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Gigante Arroyito, Rosário

Gigante Arroyito, Rosário Transmissão: Disney+

Disney+ Fase: Oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.