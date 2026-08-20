Seleção Feminina segue invicta no Mané Garrincha antes do Mundial

Brasil disputará a 3ª rodada da fase de grupos da Copa de 2027 em Brasília.

Adalberto Marques/Eurasia Sport Images/Getty Images

Estádio em Brasília receberá sete confrontos do Mundial da FIFA, incluindo a terceira partida do Brasil na fase inicial.

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol mantém um histórico impecável atuando na Arena Mané Garrincha, na capital federal. Em nove partidas disputadas no estádio perante a torcida do Distrito Federal, a equipe nacional jamais foi derrotada, somando sete vitórias e dois empates. O palco voltará aos holofotes ao receber sete jogos da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o estádio brasiliense sediará seis embates da fase de grupos e um duelo decisivo pelas oitavas de final.

“A Seleção Brasileira pisará no gramado do Mané Garrincha no dia 4 de julho de 2027 para encerrar sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo, mantendo a tradição de grandes públicos no DF”, destacou a reportagem de Pedro Santana no METRÓPOLES.

Retrospecto vitorioso no DF e datas dos jogos confirmadas

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a relação da Seleção com a torcida brasiliense é marcada por conquistas e goleadas:

Títulos e Goleadas: A capital sediou edições do Torneio Internacional em 2013 e 2014, conquistados pelo Brasil. Em 2023, antes do Mundial daquele ano, a equipe goleou o Chile por 4 x 0 em evento promovido pelo Metrópoles Sports .

Jogo Confirmado: A Amarelinha jogará a 3ª rodada do Grupo A em 4 de julho de 2027, com adversário a ser definido no sorteio oficial de dezembro.

Fase de Grupos Variada: O público do DF acompanhará duelos dos Grupos B, E, C, A, D e H na primeira etapa do torneio.

Oitavas de Final: O único mata-mata agendado para o estádio reunirá a 1ª colocada do Grupo H contra a 2ª colocada do Grupo G.

Quantas vezes a Seleção Brasileira Feminina jogou no Mané Garrincha e qual o retrospecto?

A Seleção jogou 9 vezes no estádio, conquistando 7 vitórias e 2 empates, mantendo-se invicta no local.

Quando o Brasil jogará na Arena Mané Garrincha pela Copa do Mundo Feminina de 2027?

A partida do Brasil em Brasília está agendada para o dia 4 de julho de 2027, válida pela 3ª rodada da fase de grupos (Grupo A).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet