Técnico lusitano chega invicto contra o Rubro-Negro para a decisão na Libertadores.

Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Comandante português venceu todos os confrontos que disputou contra a equipe carioca e busca manter a escrita na abertura das oitavas de final no Mineirão.

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, chega com o retrospecto ao seu favor para o confronto diante do Flamengo nesta quarta-feira (12/8), válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador português jamais perdeu para o Rubro-Negro desde que passou a atuar no futebol brasileiro.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, a invencibilidade do comandante foi construída durante sua passagem vitoriosa pelo Botafogo na temporada de 2024.

“Quando comandou a equipe alvinegra em 2024, Artur Jorge enfrentou o Flamengo duas vezes pelo Campeonato Brasileiro e saiu vitorioso em ambos os duelos, aplicando placares de 2 x 0 e 4 x 1”, destacou a repórter Ana Beatriz Martins em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Título continental, decisão no Mineirão e jogo de volta

Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, o técnico reúne conquistas expressivas no futebol sul-americano:

Campeão da América: Além da conquista do Brasileirão de 2024, Artur Jorge guiou a equipe à conquista da Copa Libertadores no mesmo ano, superando na decisão o Atlético-MG, principal rival do Cruzeiro.

Primeiro Duelo: O confronto de ida das oitavas de final ocorre no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 desta quarta-feira (12/8).

Jogo de Volta: A vaga para as quartas de final será decidida na quarta-feira seguinte, dia 19 de agosto, também às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Foco na Vantagem: A meta do treinador na Raposa é aproveitar o mando de campo na capital mineira para construir uma vantagem confortável antes da viagem ao Rio.

Qual é o histórico do técnico Artur Jorge, do Cruzeiro, contra o Flamengo?

Artur Jorge está invicto contra o Flamengo, acumulando duas vitórias em dois jogos disputados durante a temporada de 2024, quando treinava o Botafogo.

Quando e onde acontecem os jogos entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores?

O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira (12/8), no Mineirão, e a partida de volta será realizada no dia 19 de agosto, no Maracanã, ambos às 21h30.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet