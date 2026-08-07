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Técnico levou time do Tottenham para beber em luta contra o Z-3

Roberto De Zerbi revelou estratégia inusitada para motivar elenco do Tottenham na Premier League

Por Redação ContilNet
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Técnico levou time do Tottenham para beber em luta contra o Z-3
Jean Catuffe/ Getty Images

Treinador italiano usou encontro em restaurante de luxo em Londres para resgatar o ânimo do vestiário após derrota no jogo de sua estreia.

Na reta final da última temporada da Premier League, o técnico italiano Roberto De Zerbi recorreu a uma estratégia pouco convencional para recuperar a motivação do Tottenham na luta contra a zona de rebaixamento. Em entrevista ao jornal britânico The Times, o treinador confirmou ter organizado um jantar com bebidas alcoólicas para unir os atletas.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, a iniciativa ocorreu logo após a derrota por 1 x 0 contra o Sunderland, partida que marcou a estreia do comandante no clube londrino.

“‘Fizemos um grande jantar no restaurante Bacchanalia, em Mayfair, com álcool. Álcool é um bom remédio. É preciso aproveitar a vida com responsabilidade, não como pessoas tolas. Eu acredito na união’, declarou De Zerbi”, destacou a repórter Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

Bastidores do vestiário e a virada na temporada

Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, o ambiente interno do clube exigia uma intervenção direta da comissão técnica:

  • Clima de Angústia: De Zerbi relatou ter encontrado jogadores chorando e abatidos no vestiário logo após o tropeço inicial, tomados pelo receio de um rebaixamento inédito.

  • Mudança de Perspectiva: Ao ver o abatimento do grupo, o treinador questionou o elenco (“Vamos morrer?”) e buscou transformar o clima negativo que cercava o centro de treinamento.

  • Resultado Prático: A integração surtiu efeito, o Tottenham garantiu a permanência na elite do futebol inglês e De Zerbi segue no comando do time para a nova temporada.

  • Reforços Confirmados: Para o próximo ciclo, a equipe londrina já assegurou contratações como as de Sandro Tonali e Van Hecke.

Qual técnico levou o time do Tottenham para beber durante a Premier League?

O treinador italiano Roberto De Zerbi revelou ter organizado um jantar com bebidas alcoólicas após sua estreia no comando do time londrino.

Onde ocorreu o jantar do elenco do Tottenham?

O encontro foi realizado no restaurante Bacchanalia, localizado na região de Mayfair, em Londres.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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