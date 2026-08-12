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Thiago Almada explica escolha pelo River Plate em vez do Flamengo

Meia citou ligação do técnico Coudet, desejo da família e busca por pressão no futebol argentino.

Por Redação ContilNet
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Thiago Almada explica escolha pelo River Plate em vez do Flamengo
River Plate/Instagram

Meia-atacante argentino destacou ligação do técnico Eduardo Coudet, apelo familiar e o desejo de voltar a sentir a pressão do futebol de seu país.

O meia-atacante Thiago Almada revelou publicamente os fatores que o levaram a fechar contrato com o River Plate, descartando a proposta que havia recebido do Flamengo. Em entrevista concedida à Rádio La Red, o jogador argentino ressaltou que a decisão foi tomada ao lado de seus familiares e impulsionada pelo projeto apresentado pelo técnico Eduardo Coudet.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a busca por competitividade e pela atmosfera do futebol argentino foram determinantes para o desfecho positivo com o clube de Buenos Aires.

“Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e pelo projeto no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto”, explicou Thiago Almada em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Fanatismo familiar e influência de companheiros da Seleção

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, as conversas com pessoas próximas e atletas experientes selaram a transferência:

  • Pedido da Mãe: O lado emocional pesou fortemente, já que a mãe do atleta é torcedora declarada do Millonario e pediu de presente a primeira camisa oficial do filho no novo clube.

  • Contato com Coudet: As ligações frequentes do treinador Eduardo Coudet apresentando a proposta tática do River Plate deram a segurança necessária para o acerto.

  • Incentivo de Colegas: As conversas com reforços e companheiros de seleção como Nicolás Otamendi e Ángel Correa fortaleceram o desejo de integrar o projeto do time argentino.

  • Decisão Conjunta: Almada pontuou que o destino final foi alinhado em consenso com sua esposa e seus pais durante o período de férias.

Por que Thiago Almada escolheu o River Plate em vez do Flamengo?

Almada explicou que pesaram o projeto apresentado pelo técnico Eduardo Coudet, a vontade de sentir a pressão do futebol argentino e o desejo de sua família, especialmente de sua mãe, que é torcedora do River.

Quais jogadores influenciaram a ida de Thiago Almada para o River Plate?

O meia-atacante revelou ter mantido conversas frequentes com Nicolás Otamendi e Ángel Correa durante o processo de decisão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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