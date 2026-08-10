Dirija seu caminhão pelas estradas europeias em Euro Truck Simulator 2 — Foto: Reprodução/Steam

Seleção do TechTudo destaca produções focadas em rodovias internacionais, terrenos com neve e lama, logística completa e gestão de frotas para PC, consoles e celulares.

Os simuladores de caminhão alcançaram um nível impressionante de realismo e imersão em 2026. Muito além de controlar o volante, os títulos atuais exigem que o jogador gerencie o consumo de combustível, faça a manutenção de veículos, enfrente climas adversos e administre transportadoras inteiras, cobrindo rotas na Europa, Estados Unidos, Alasca e Austrália.

De acordo com o levantamento realizado pelos jornalistas Matheus Azevedo e Gabriel Almeida para o portal TECHTUDO, as opções atendem desde quem prefere viagens relaxantes no asfalto até entusiastas do off-road e do transporte de cargas gigantes.

“Os simuladores combinam física aprimorada e sistemas que reproduzem a rotina nas estradas, variando do asfalto europeu aos desafios de sobrevivência no gelo e estradas com lama”, destacaram Matheus Azevedo e Gabriel Almeida no TECHTUDO.

Destaques da seleção, dinâmicas de jogo e plataformas

Conforme detalhado pelo guia do TECHTUDO, os títulos selecionados dividem-se em diferentes categorias de gameplay:

Reis do Asfalto e Gestão: Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator seguem como as maiores referências em rodovias, customização e suporte a mods e multiplayer. Truck World: Australia inova ao trazer os gigantescos road trains no deserto australiano.

Desafios Off-Road & Sobrevivência: SnowRunner e MudRunner destacam-se pela física avançada em lama, rios e estradas destruídas. Já Alaskan Road Truckers adiciona mecânicas de sobrevivência do motorista no frio extremo.

Logística Especializada: Heavy Cargo – The Truck Simulator foca em escoltas e cargas superdimensionadas, enquanto Truck and Logistics Simulator permite operar empilhadeiras e guindastes.

Carreira e Dispositivos Móveis: Truck Driver aposta em uma progressão narrativa focada na carreira do motorista, e Truck Simulator Ultimate lidera o segmento gratuito em dispositivos Android e iOS.

Qual é o simulador de caminhão mais popular e completo para PC?

Euro Truck Simulator 2 é considerado um dos títulos mais populares e consolidados do gênero, oferecendo mapas expansivos, suporte a mods e modo multiplayer.

Existe algum simulador de caminhão focado em sobrevivência?

Sim. Alaskan Road Truckers combina a condução do caminhão com mecânicas de sobrevivência, exigindo que o jogador cuide da saúde e do abastecimento do motorista no frio do Alasca.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet