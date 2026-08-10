5 jogos tipo GTA 5 com história e jogabilidade superiores

Seleção reúne alternativas de mundo aberto para PS4 e Xbox com preços entre R$ 115 e R$ 180.

Sleeping Dogs: Definitive Edition revisita Hong Kong com gráficos remasterizados — Foto: Reprodução/Steam

Seleção em mídia física traz opções para PlayStation e Xbox que combinam liberdade de exploração, combate elaborado e histórias marcantes a partir de R$ 115.

Jogadores que buscam alternativas ao estilo consagrado de Grand Theft Auto 5 encontram no mercado de mídias físicas excelentes opções que superam o título da Rockstar em profundidade narrativa e variedade de combate. O levantamento abrange desde RPGs de fantasia medieval até produções focadas na máfia e artes marciais urbanas.

De acordo com o levantamento realizado pelo jornalista Róbson Martins para o TECHTUDO, as opções em mídia física variam de R$ 115 a R$ 180 nas principais plataformas de e-commerce brasileiras.

“Trata-se de uma seleção com títulos que combinam a clássica liberdade de exploração com enredos profundos, ambientações não convencionais e sistemas de combate refinados”, destacou Róbson Martins no guia do TECHTUDO.

Destaques da seleção, análises e diferenciais de gameplay

Conforme detalhado pela curadoria do TECHTUDO, cada título entrega uma proposta única para os fãs do gênero de mundo aberto:

Fantasia e RPG: The Witcher 3: Wild Hunt (R$ 115) destaca-se pela narrativa adulta e universo rico, trocando a criminalidade urbana por contratos de monstros e intrigas políticas.

Hacking e Furtividade: Watch Dogs 2 (R$ 129) oferece controle sobre infraestruturas urbanas na Baía de São Francisco, permitindo abordagens agressivas ou totalmente furtivas.

Máfia e Cinema: Mafia: Definitive Edition (R$ 141) recria a Chicago dos anos 1930 sob a perspectiva da Lei Seca, priorizando uma narrativa cinematográfica e semi-linear.

Velho Oeste e Realismo: Red Dead Redemption 2 (R$ 158) entrega a máxima evolução em física, inteligência artificial e riqueza de detalhes já produzida pela própria Rockstar.

Artes Marciais: Sleeping Dogs: Definitive Edition (R$ 180) ambienta sua trama em Hong Kong, mesclando investigação policial disfarçada com um avançado sistema de combate corpo a corpo.

Qual é o jogo mais barato da seleção de alternativas a GTA 5 no TechTudo?

O título mais acessível é The Witcher 3: Wild Hunt para PS4, encontrado em mídia física a partir de R$ 115 no varejo nacional.

Qual jogo dessa lista tem o sistema de combate focado em artes marciais?

Sleeping Dogs: Definitive Edition destaca-se pelo sistema de luta corpo a corpo baseado em artes marciais e uso de objetos do cenário.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet