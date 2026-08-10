7 jogos que chegam ainda em 2026 antes de GTA 6

Lista reúne Wolverine, Call of Duty, Onimusha e mais destaques do calendário de 2026.

The Blood of Dawnwalker é um novo RPG de vampiros de alguns dos desenvolvedores de The Witcher 3: Wild Hunt — Foto: Reprodução/Steam

Calendário do segundo semestre reúne franquias consagradas como Wolverine, Call of Duty e Onimusha para PS5, Xbox Series e PC antes do lançamento do título da Rockstar em novembro.

Enquanto a indústria dos jogos eletrônicos aguarda a estreia de GTA VI, agendada para 19 de novembro de 2026 nos consoles de última geração, o calendário de lançamentos do segundo semestre reserva títulos de enorme peso. Franquias históricas e novas propriedades intelectuais prometem entregar combates viscerais, narrativas profundas e gráficos de ponta antes do fim do ano.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, a lista abrange desde o retorno da Capcom ao Japão feudal até o novo capítulo da clássica série de tiro da Activision.

“Ainda que GTA 6 seja o grande fenômeno do ano, produções como Onimusha, Marvel’s Wolverine e Call of Duty chegam com enorme potencial para marcar 2026”, destacou o repórter Rafael Monteiro no TECHTUDO.

Destaques do calendário, enredos e plataformas

Conforme detalhado pela curadoria de Rafael Monteiro no TECHTUDO, as produções cobrem diferentes públicos e estilos de gameplay:

Ação & Super-Heróis: Marvel’s Wolverine (15/09 – R$ 399,90) foca em uma campanha solo linear e violenta no PS5, enquanto Onimusha: Way of The Sword (04/09 – a partir de R$ 299) traz Miyamoto Musashi contra os demônios Genma.

FPS & Estratégia: Call of Duty: Modern Warfare 4 (23/10 – a partir de R$ 299) retorna com o Capitão Price em um conflito entre as Coreias, trazendo novas modalidades para o multiplayer competitivo.

RPGs & Narrativa: The Blood of Dawnwalker (03/09 – a partir de R$ 303,50) foca no dilema humano/vampiro, Phantom Blade Zero (29/10) aposta nas artes marciais wuxia e Control Resonant (24/09 – a partir de R$ 219,95) expande o universo paranormal em Manhattan.

Terror Psicológico: Silent Hill: Townfall (24/09 – R$ 284,90 no PC) aposta na perspectiva em primeira pessoa e mecânicas de furtividade na ilha escocesa de St. Amelia.

Quais são os principais jogos lançados em setembro de 2026 antes de GTA 6?

O mês de setembro receberá grandes destaques como Onimusha: Way of the Sword, The Blood of Dawnwalker, Marvel’s Wolverine, Control Resonant e Silent Hill: Townfall.

Quando será lançado o Call of Duty: Modern Warfare 4?

O novo capítulo desenvolvido pela Infinity Ward está agendado para o dia 23 de outubro de 2026 no PC e nos consoles PS5 e Xbox Series X/S.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet