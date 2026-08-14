15 melhores Codiguins do Free Fire para resgatar em agosto

Confira a lista atualizada de códigos grátis e o passo a passo no site de resgate da Garena.

Códigos de Free Fire dão recompensas como skins e caixas de loot — Foto: Reprodução/Pietra Gomes

Lista reúne 15 combinações alfanuméricas para testar no portal oficial; saiba como funciona o prazo de validade e o limite de utilizações.

Os jogadores do battle royale Free Fire têm a oportunidade de resgatar recompensas e itens cosméticos sem custo financeiro em agosto de 2026. A desenvolvedora Garena distribuiu sequências de códigos alfanuméricos — conhecidos popularmente pela comunidade como “Codiguins” — associados a skins, emotes, caixas e outros prêmios.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Victor Bastos para o portal TECHTUDO, as combinações possuem regras de utilização e limites de resgate.

“Os Codiguins são formados por combinações de 12 a 16 caracteres. Como a Garena pode estabelecer limite de resgates ou prazo de expiração, é fundamental fazer o teste o quanto antes”, destacou o repórter Victor Bastos em apuração veiculada no TECHTUDO.

Seleção de códigos, regras de uso e tutorial de resgate

Conforme detalhado pela cobertura de Victor Bastos no TECHTUDO, o processo de resgate exige vinculação de conta oficial:

15 Opções para Testar: FM6N1B8V3C4X, FA3S7D5F1G9H, FK3J9H5G1F7D, FU1I5O3P7A9S, B1RK7C5ZL8YT, 4ST1ZTBZBRP9, BR43FMAPYEZZ, UPQ7X5NMJ64V, S9QK2L6VP3MR, FFR4G3HM5YJN, 6KWMFJVMQQYG, FZ5X1C7V9B2N, FT4E9Y5U1I3O, 4N8M2XL9R1G3 e H8YC4TN6VKQ9.

Tipos de Prêmios: Cada código está atrelado a uma recompensa específica definida na campanha, variando entre itens cosméticos, skins e caixas de loot.

Passo a Passo Oficial: O jogador deve acessar o site de resgate da Garena ( Reward Rewards Site ), logar em conta vinculada (Google, Facebook, Apple, VK ou X) e confirmar a sequência.

Prazo de Entrega: Após a validação, o item fica disponível no Cofre do jogo em até 24 horas. O sistema não permite resgate em contas de convidado.

Como resgatar um Codiguin de Free Fire no site da Garena?

Acesse o site oficial de recompensas (Reward Rewards Site), faça login com sua conta vinculada do Free Fire, insira o código no campo indicado e clique em “Confirmar”.

Os Codiguins de Free Fire funcionam para contas de convidado?

Não. Para realizar o resgate de qualquer recompensa, a conta do jogador precisa estar devidamente vinculada a plataformas como Google, Facebook, Apple, VK ou X.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet