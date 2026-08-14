Cyberpunk 2077 é o principal destaque futurista da lista, ambientado na metrópole cibernética de Night City.

Descubra tudo sobre o universo de Skyrim ao unir missões secundarias com a história principal — Foto: Reprodução/Steam

Jogos consagrados como Cyberpunk 2077, Skyrim e Fallout 3 combinam introduções cinematográficas e liberdade imediata para cativar os jogadores.

Embora grande parte dos jogos de RPG em mundo aberto exija dezenas de horas para revelar a totalidade de suas mecânicas e narrativas, alguns títulos conseguem capturar a atenção do jogador logo na cena inicial. Seja por meio de uma ambientação marcante, enredo envolvente ou liberdade de escolha instantânea, a introdução torna-se inesquecível.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista João Victor Ferreira para o portal TECHTUDO, a seleção contempla franquias clássicas e lançamentos recentes.

“Alguns RPGs não demoram para apresentar seus principais atrativos, oferecendo universos repletos de personalidade e possibilidades logo na primeira hora de gameplay”, destacou o repórter João Victor Ferreira em apuração veiculada no TECHTUDO.

Narrativas imersivas, mecânicas únicas e vasta exploração

Conforme detalhado pela cobertura de João Victor Ferreira no TECHTUDO, cada um dos sete jogos recomendados oferece uma porta de entrada marcante:

Cyberpunk 2077: Apresenta três caminhos de origem diferentes (Nômade, Marginal ou Corporativo) que mudam os primeiros passos do mercenário V em Night City.

Assassin’s Creed Odyssey: Coloca o jogador no papel de Alexios ou Kassandra na Grécia Antiga, misturando combates navais, decisões morais e sistemas de RPG.

Fallout 3: Começa com o nascimento e infância do protagonista dentro do Vault 101, culminando na impactante saída para a devastada Capital Wasteland.

Disco Elysium: Inicia com o protagonista desmemoriado em um quarto destruído, apostando em diálogos e na voz de sua própria psique no lugar de combates tradicionais.

Diablo 4: Fisga pela atmosfera de horror na vila congelada e pela revelação do retorno da antagonista Lilith no vasto mundo de Santuário.

Final Fantasy XV: Introduz combates dinâmicos em tempo real com o príncipe Noctis e seus amigos em uma jornada de acampamentos e criaturas gigantes.

The Elder Scrolls V: Skyrim: Apresenta a famosa fuga da execução em Helgen após o ataque de um dragão, liberando o jogador para explorar o mapa sem amarras.

Qual RPG da lista permite total liberdade de exploração após a sequência de abertura?

The Elder Scrolls V: Skyrim é um dos maiores exemplos, já que após o ataque do dragão em Helgen o jogador pode seguir para qualquer região do mapa sem ser forçado a fazer a missão principal.

Quais RPGs de mundo aberto da lista têm temática futurista ou de ficção científica?

Cyberpunk 2077 é o principal destaque futurista da lista, ambientado na metrópole cibernética de Night City.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet