14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

5 jogos de futebol para testar antes do lançamento do EA FC 27

Confira indicações que vão do arcade ao simulador para aquecer antes da chegada do novo título da EA

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
5 jogos de futebol para testar antes do lançamento do EA FC 27
PES 2021 foi o último PES antes da mudança para efootball — Foto: Divulgação/Konami

Lista engloba experiências diversas para consoles e PC, variando entre partidas rápidas no estilo arcade, simulação de gerenciamento tático e clássicos atualizados pela comunidade.

Na expectativa pelo lançamento do EA Sports FC 27, os entusiastas do futebol nos videogames podem diversificar suas partidas com títulos de propostas bem variadas. A equipe de especialistas testou e selecionou cinco opções que garantem entretenimento para quem prefere disputas competitivas intensas ou dinâmicas descontraídas com amigos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Matheus Azevedo para o portal TECHTUDO, as opções variam de R$ 149 até R$ 443 no mercado brasileiro em agosto de 2026.

“A seleção considera alternativas arcade como Rematch, simuladores consagrados como EA FC 26 e Football Manager 26, até experiências consagradas por mods como o PES 2021”, destacou o repórter Matheus Azevedo em apuração veiculada no TECHTUDO.

Foco individual, gerenciamento técnico e futebol com carros

Conforme detalhado pela cobertura de Matheus Azevedo no TECHTUDO, cada jogo atende a um perfil específico de jogador:

  • Rematch Elite Edition (PS5): Desenvolvido pela Sloclap (criadora de Sifu), o jogo aposta em partidas em terceira pessoa 5v5 sem posições fixas, lembrando a liberdade clássica de FIFA Street.

  • EA Sports FC 26 (PS5): O antecessor direto do próximo lançamento trouxe a divisão entre a Gameplay Autêntica (cadenciada) e a Gameplay Competitiva (acelerada), além de goleiros mais inteligentes.

  • Football Manager 26 (PS5): Desenvolvido com o novo motor gráfico Unity, introduziu a presença do futebol feminino licenciado e táticas repaginadas para o gerenciamento de clubes.

  • Rocket League – Collector’s Edition (PS4): A mistura perfeita entre carros turbinados e partidas de futebol eletrizantes em arenas com suporte para multiplayer local e online.

  • PES 2021 (PS4): O título da Konami ganha sobrevida contínua graças ao uso de Option Files criados por comunidades de fãs, mantendo elencos e uniformes totalmente atualizados.

Qual é o jogo de futebol mais barato da lista recomendada antes do EA FC 27?

O jogo mais acessível da seleção é o Rematch Elite Edition, encontrado a partir de R$ 149 na apuração do TechTudo.

Por que o PES 2021 ainda é recomendado como alternativa de futebol?

Apesar de ter sido lançado em 2020, o PES 2021 possui suporte a Option Files, arquivos feitos pela comunidade que atualizam elencos, uniformes e rostos para a temporada atual.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.