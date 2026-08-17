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3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal premia jogos de quatro estados

Produções do Acre, Pará, Tocantins e Amazonas foram reconhecidas na Expoacre; cerca de 10 mil pessoas passaram pelo espaço durante os nove dias de programação

Por Redação ContilNet
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3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal premia jogos de quatro estados

A 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal encerrou sua edição de 2026 com jogos do Acre, Pará, Tocantins e Amazonas entre os vencedores. Realizada durante a Expoacre, em Rio Branco, a competição recebeu cerca de 20 inscrições e levou ao público produções desenvolvidas por estúdios da região. Aproximadamente 10 mil pessoas passaram pelo espaço ao longo dos nove dias de programação.

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O Acre conquistou dois dos cinco prêmios. Crianças Crescidas, da KGame, venceu como Melhor Jogo – Júri Popular, enquanto A Floresta Tem Boca, do B.C.T Studio, recebeu o prêmio de Melhor Jogo com Temática Amazônia.

O prêmio de Melhor Jogo – Júri Técnico ficou com Ball Champ, da Toró Studios, do Pará. Valsa das Macaúbas, da Trinity Wave Studios, do Tocantins, venceu na categoria Melhor Áudio, e Tiny Memory, do Salazar Studio, do Amazonas, recebeu o prêmio de Melhor Arte.

Público ajudou a escolher o melhor jogo

Além da avaliação técnica, a Mostra colocou o público no centro de uma das decisões da competição. Durante a Expoacre, os visitantes puderam experimentar os jogos selecionados e votar no título preferido para a categoria Melhor Jogo – Júri Popular.

A votação deu a vitória a Crianças Crescidas, desenvolvido em Rio Branco pela KGame. A dinâmica permitiu que os jogos fossem testados diretamente pelos visitantes e aproximou desenvolvedores e jogadores durante os nove dias de exposição.

A participação popular também ampliou a visibilidade dos projetos para além do público especializado. Os estúdios tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos a milhares de pessoas que passaram pela Expoacre e acompanhar de perto a resposta dos jogadores aos títulos desenvolvidos na região.

Premiação reúne produções de quatro estados

A distribuição dos cinco prêmios entre quatro estados evidencia o alcance regional da terceira edição. Acre, Pará, Tocantins e Amazonas aparecem entre os vencedores, com projetos de diferentes gêneros e propostas desenvolvidos por estúdios da Amazônia Legal.

A Mostra Competitiva foi criada para abrir espaço à produção independente de games da região e aproximar os projetos de público, profissionais, instituições e oportunidades do mercado.

Ao longo das três edições, a competição também passou a funcionar como uma vitrine para projetos que buscam avançar profissionalmente. Participantes de edições anteriores seguiram para eventos como Gamescom LATAM e Gamescom Alemanha, enquanto alguns títulos avançaram para plataformas comerciais, consoles e negociações com publishers.

Mostra amplia espaço para games produzidos na Amazônia Legal

A terceira edição reforçou a presença de jogos desenvolvidos na Amazônia Legal dentro de uma programação aberta a um público amplo. Durante a Expoacre, os títulos ficaram disponíveis para experimentação, permitindo que visitantes conhecessem não apenas os jogos, mas também os estúdios e profissionais responsáveis pelas produções.

Com o encerramento da edição de 2026, os cinco jogos premiados passam a integrar o histórico de vencedores da Mostra, que chega ao terceiro ano reunindo produções de diferentes estados da região.

Realizada pela Headscon, a Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal integra as ações da plataforma voltadas à formação, ao desenvolvimento e à circulação de projetos produzidos na região.

A Headscon é uma plataforma nacional de games, tecnologia, cultura e inovação realizada pelo Instituto Gamecon. A iniciativa conta com apoio institucional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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