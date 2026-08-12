5 melhores jogos do Homem-Aranha para PS4, PS5 e Xbox

Seleção reúne títulos modernos e mídias físicas raras com preços entre R$ 142 e R$ 599.

The Amazing Spider-Man é continuação de filme protagonizado por Andrew Garfield — Foto: Divulgação

Lista reúne edições modernas para PS5 e mídias físicas raras do herói com valores entre R$ 142 e R$ 599 no varejo online.

A experiência de controlar o Homem-Aranha e explorar os prédios de Nova York é um dos maiores atrativos dos videogames de super-heróis. Para ajudar os fãs do Teioso a escolherem o título ideal, o jornalista Róbson Martins reuniu para o portal TECHTUDO cinco opções marcantes disponíveis em mídia física.

De acordo com o levantamento apurado pelo repórter para o TECHTUDO, as alternativas cobrem desde produções mais acessíveis de última geração até mídias raras fora de catálogo digital.

“Para quem busca imersão de última geração com recursos do PS5, Marvel’s Spider-Man 2 é o título mais indicado, enquanto o primeiro Marvel’s Spider-Man garante uma narrativa equilibrada e acessível no PS4”, pontuou o repórter Róbson Martins em apuração veiculada no TECHTUDO.

Os 5 títulos selecionados e pontos de atenção antes da compra

Conforme detalhado na análise de Róbson Martins no TECHTUDO, a escolha depende do tipo de console e do perfil do jogador:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5): A partir de R$ 142. Campanha curta e ágil focada em Miles, com carregamento ultrarrápido pelo SSD do PS5.

Marvel’s Spider-Man (PS4): A partir de R$ 179. História original e consagrada de Peter Parker em mundo aberto no PS4, com combate fluido e dinâmico.

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5): A partir de R$ 188. Experiência de ponta para PS5 que permite a troca instantânea entre Peter e Miles em um mapa expandido.

The Amazing Spider-Man (Xbox 360): A partir de R$ 282. Item de colecionador que continua os eventos do filme de 2012, apresentando o sistema Web Rush .

The Amazing Spider-Man 2 (PS4): A partir de R$ 599. Edição física rara e fora das lojas digitais que adapta o segundo longa-metragem dirigido por Marc Webb.

Qual é o melhor jogo do Homem-Aranha para jogar no PlayStation 5?

Para explorar recursos gráficos de última geração e carregamento instantâneo, o game mais indicado é Marvel’s Spider-Man 2, que permite alternar entre Peter Parker e Miles Morales.

Por que jogos antigos como The Amazing Spider-Man 2 são tão caros?

Como os contratos de direitos autorais entre a Activision e a Marvel expiraram, esses jogos foram removidos das lojas digitais, transformando as cópias físicas remanescentes em itens raros de colecionador.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet